Электронные паспорта появятся в трех регионах России до конца 2022 года

В трех российских регионах планируют ввести электронные паспорта до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

Документ будет представлен в двух видах: смарт-карта и приложение с QR-кодом. Шадаев также отметил, что проект указа, вводящий электронные паспорта, выйдет до конца 2021 года.

«На текущий момент, мне кажется, мы вышли уже на набор согласованных решений — как технических, так и политических. У нас согласован системный проект, как электронный паспорт запускать. Готовы выходить на указ президента. Сейчас последние разногласия уже непринципиальные снимаются» , — отметил министр.

В каких регионах начнут выдавать электронные паспорта, Шадаев не уточнил. Ранее говорилось, что жители Москвы первые смогут подать заявку на получение документа, тогда как остальным россиянам такая услуга станет доступна не позднее 1 июля 2023 года.

О планах внедрения электронных паспортов МВД объявило в ноябре 2020 года. Отмечается, что после оформления электронного паспорта бумажный носитель станет недействительным.