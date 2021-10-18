В Испании прошел первый чемпионат мира, в котором для победы нужно не дать упасть воздушному шарику

В испанском городе Таррагоне прошел первый чемпионат по игре с воздушным шариком (Balloon World Cup). Правила простые: нужно как можно дольше продержать шарик в воздухе и не дать ему упасть. Об этом пишет Би-би-си.
Турнир проходил на площадке размером 8 на 8 метров, имитирующей гостиную с диваном, табуретками, столом, а в ее центре стоял автомобиль. Главное условие — не дать воздушному шарику коснуться пола, при этом мешать сопернику запрещено.
На чемпионате встретились сборные из 32 стран, включая Германию, Францию, Колумбию, Мексику и Монголию. Россию представляла Яна Руденко, но она проиграла в плей-офф боливийцу со счетом 2:4. Победил на чемпионате перуанец Франческо де ла Крус, обыгравший немца со счетом 6:2.
Чемпионат мира организовали защитник «Барселоны» Жерар Пике и киберспортивный комментатор и блогер Ибай Льянос. Они вдохновились тиктоками братьев Антонио и Диего Арредондо из Орегона, которые на камеру играли в детскую игру — и их ролики завирусились. Они тоже приняли участие, выступив за США.
«Мы начали спорить друг с другом о том, ударился ли шарик о землю или нет, поэтому мы записывали игру в замедленной съемке, чтобы пересмотреть момент, а потом выложили это в тикток», — рассказали братья Арредондо. Вспомнить детство они захотели, будучи дома на карантине.