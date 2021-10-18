В Испании прошел первый чемпионат мира, в котором для победы нужно не дать упасть воздушному шарику

В испанском городе Таррагоне прошел первый чемпионат по игре с воздушным шариком (Balloon World Cup). Правила простые: нужно как можно дольше продержать шарик в воздухе и не дать ему упасть. Об этом пишет Би-би-си.

Турнир проходил на площадке размером 8 на 8 метров, имитирующей гостиную с диваном, табуретками, столом, а в ее центре стоял автомобиль. Главное условие — не дать воздушному шарику коснуться пола, при этом мешать сопернику запрещено.