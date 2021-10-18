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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 15:40

Колин Пауэлл, возглавлявший Госдепартамент США при президенте Джордже Буше-младшем, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление членов семьи Пауэлла.

Причиной смерти стали осложнения от COVID-19. «Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», — говорится в заявлении.

Пауэлл — республиканец и профессиональный военный. В 1950-х он начал службу в американской армии, воевал в том числе во Вьетнаме. В 1970–1980-х годах работал в Министерстве обороны.

С 1987 по 1989 год Пауэлл был помощником президента США Рональда Рейгана по национальной безопасности. Затем до 1993 года возглавлял Комитет начальников штабов Вооруженных сил. В администрации Джорджа Буша-младшего, с 2001 по 2005 год, руководил Госдепартаментом страны, став первым темнокожим на этой должности.

Изначально Пауэлл выступал против военного вторжения США в Ирак, но в 2003-м именно он пытался убедить Совбез ООН в необходимости военной операции. На заседании организации он заявлял, что в Ираке налажена система по производству биологического оружия и показывал пробирку с белым порошком, который, по его словам, является спорами сибирской язвы.

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