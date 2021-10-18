Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО. Информбюро альянса в Москве будет закрыто

Россия приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС. Министр добавил, что информационное бюро НАТО в Москве будет закрыто.

По его словам, это ответные шаги Москвы на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства при организации. «У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности», — утверждает чиновник.

Для дальнейших контактов с Россией после закрытия постпредства НАТО следует обращаться к послу РФ в Бельгии, отметил он.

В начале октября НАТО решило сократить в два раза размер представительства России при альянсе. Аккредитации лишились восемь российских дипломатов, которых альянс назвал сотрудниками разведки, и еще двое служащих. НАТО объяснило свои шаги «злонамеренной деятельностью» Москвы.