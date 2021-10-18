Shortparis выпустили клип на трек «Любовь моя будет тут.»

Петербургская группа Shortparis поделилась клипом на сингл «Любовь моя будет тут.». Посмотреть его можно на ютьюб-канале музыкантов.

Действие происходит в среднестатистическом клубе, где на небольшой сцене выступает группа. Гости заведения живут по правилам, которые задают музыканты. Чем энергичнее музыка, тем активнее они себя ведут — не обошлось и без драки.

Весь шестиминутный ролик снят одним кадром. Режиссурой и продакшеном занимались сами Shortparis, за съемку отвечал оператор Глеб Неупокоев.