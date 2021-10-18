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Shortparis выпустили клип на трек «Любовь моя будет тут.»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:59

Петербургская группа Shortparis поделилась клипом на сингл «Любовь моя будет тут.». Посмотреть его можно на ютьюб-канале музыкантов.

Действие происходит в среднестатистическом клубе, где на небольшой сцене выступает группа. Гости заведения живут по правилам, которые задают музыканты. Чем энергичнее музыка, тем активнее они себя ведут — не обошлось и без драки.

Весь шестиминутный ролик снят одним кадром. Режиссурой и продакшеном занимались сами Shortparis, за съемку отвечал оператор Глеб Неупокоев.

«Любовь моя будет тут.» — это трек из последнего альбома группы «Яблонный сад». Пластинка вышла в июне 2021 года.

Ранее коллектив принял участие в создании трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. По стихам поэта они написали песню «Эта ночь непоправима», которую сопроводили клипом.

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