Shortparis выпустили клип на трек «Любовь моя будет тут.»

Петербургская группа Shortparis поделилась клипом на сингл «Любовь моя будет тут.». Посмотреть его можно на ютьюб-канале музыкантов.
Действие происходит в среднестатистическом клубе, где на небольшой сцене выступает группа. Гости заведения живут по правилам, которые задают музыканты. Чем энергичнее музыка, тем активнее они себя ведут — не обошлось и без драки.
Весь шестиминутный ролик снят одним кадром. Режиссурой и продакшеном занимались сами Shortparis, за съемку отвечал оператор Глеб Неупокоев.
«Любовь моя будет тут.» — это трек из последнего альбома группы «Яблонный сад». Пластинка вышла в июне 2021 года.
Ранее коллектив принял участие в создании трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. По стихам поэта они написали песню «Эта ночь непоправима», которую сопроводили клипом.