HBO продлил сериал про дворецкого Бэтмена «Пенниуорт» на третий сезон

HBO Max объявил о продлении драматического сериала «Пенниуорт» на третий сезон. Шоу появится на стриминговой платформе в 2022 году.

Шпионский триллер рассказывает о жизни Альфреда Пенниуорта — дворецкого Бэтмена. В прошлом он был офицером британского спецназа, а после отставки решил создать в Лондоне собственное охранное предприятие. Одним из его первых клиентов становится миллионер Томас Уэйн, отец будущего супергероя в черном плаще.

Действие третьего сезона происходит в 1960-х, спустя пять лет после событий предыдущего. С завершением гражданской войны во всем мире назревает глобальная культурная революция. Начинается новая эра супергероев и суперзлодеев.