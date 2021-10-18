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HBO продлил сериал про дворецкого Бэтмена «Пенниуорт» на третий сезон

Виктория Шанина
Сегодня в 14:22

HBO Max объявил о продлении драматического сериала «Пенниуорт» на третий сезон. Шоу появится на стриминговой платформе в 2022 году.

Шпионский триллер рассказывает о жизни Альфреда Пенниуорта — дворецкого Бэтмена. В прошлом он был офицером британского спецназа, а после отставки решил создать в Лондоне собственное охранное предприятие. Одним из его первых клиентов становится миллионер Томас Уэйн, отец будущего супергероя в черном плаще.

Действие третьего сезона происходит в 1960-х, спустя пять лет после событий предыдущего. С завершением гражданской войны во всем мире назревает глобальная культурная революция. Начинается новая эра супергероев и суперзлодеев.

Главную роль в проекте играет Джек Бэннон («Игра в имитацию»), а Томаса Уэйна — Бен Элдридж («Возмездие»). Также в картине снимаются Палома Фейт, Джейсон Флеминг, Райан Флетчер, Дороти Аткинсон, Эмма Патц и другие.

Сериал спродюсирован студией Warner Bros. Television. В качестве исполнительных продюсеров выступают Дэнни Кэннон, Бруно Хеллер, Мэттью Патник и Джон Стивенсон.

«Пенниуорт» дебютировал в 2019 году на телеканале Epix. После завершения второго сезона в 2021 году стало известно о переходе прав на сериал от потокового сервиса к HBO Max.

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