Рами Малек снялся в музыкальной пародии на «Игру в кальмара»

Актер Рами Малек снялся в музыкальной пародии на популярный сериал Netflix «Игра в кальмара» для «Saturday Night Live». В ней он поет совместно с участником шоу и комиком Питом Дэвидсоном.

Действие ролика происходит в декорациях сериала, где артисты участвуют в смертельных соревнованиях.

«Меня только что уволили, счет в баре не оплачен. Да, я на мели, и это чертовски обидно. Видимо, мне придется играть в „Игру в кальмара“», — поет Дэвидсон в начале скетча.

«Жена меня ненавидит, и мне даже пришлось продать своего щенка», — подпевает Малек.