Рами Малек снялся в музыкальной пародии на «Игру в кальмара»

Актер Рами Малек снялся в музыкальной пародии на популярный сериал Netflix «Игра в кальмара» для «Saturday Night Live». В ней он поет совместно с участником шоу и комиком Питом Дэвидсоном.
Действие ролика происходит в декорациях сериала, где артисты участвуют в смертельных соревнованиях.
«Меня только что уволили, счет в баре не оплачен. Да, я на мели, и это чертовски обидно. Видимо, мне придется играть в „Игру в кальмара“», — поет Дэвидсон в начале скетча.
«Жена меня ненавидит, и мне даже пришлось продать своего щенка», — подпевает Малек.
Пародийная кантри-песня была написана на бит и мотив трека Branchez & Big Wet «Turn Up on the Weekend» 2017 года. К слову, Big Wet тоже появился в ролике для SNL, где участвовал в испытании «Сахарные соты» — и проиграл.
В видео также можно услышать мелодию из сериальной игры «Тише едешь — дальше будешь».
«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября. Проект очень быстро набрал популярность и занял первые строчки в чартах стриминга в 80 странах. С момента выхода его посмотрели с 111 млн аккаунтов, что сделало его самым популярным шоу за историю Netflix.