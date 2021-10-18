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«Тулунского маньяка» приговорили к 24 годам тюрьмы. Он убивал и насиловал женщин более 20 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 13:49

Иркутский областной приговорил жителя Тулуна к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщается на официальной сайте суда.

Мужчина проходил обвиняемым по трем статьям: за убийство, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Он совершил серию нападений на женщин в 2000–2019 годах.

«Материалы данного уголовного дела составили 116 томов. По заявлению подсудимым ходатайства дело рассматривалось коллегией из трех судей», — говорится в сообщении суда.

Подсудимому назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Имя обвиняемого не разглашается. В июне 2020-го на сайте Следственного комитета появилось сообщение о том, что «тулунского маньяка» зовут Павел Шувалов, он был задержан в январе. Первые преступления он совершил еще в начале 1990-х, однако пик пришелся на 2000–2012 года.

«Преступник не соблюдал особых правил конспирации. Его главным орудием был страх, который он вселял в потерпевших, угрожая ножом. Жертв он выбирал заведомо слабее его физически», — пишет пресс-служба СК. Одной из жертв Шувалова было 13 лет.

Вычислить преступника удалось благодаря ДНК-экспертизе. Следственный комитет начал тестировать все мужское население Тулуна, было обработано более 15 тыс. образцов.

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