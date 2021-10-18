Райан Рейнолдс взял «небольшой творческий отпуск» от съемок

Райан Рейнолдс в инстаграме объявил о том, что берет «небольшой творческий отпуск от кинопроизводства» после своего последнего проекта.
Пост Рейнолдса начинается с новости: он закончил съемки «Рождественской истории» — комедийного мюзикла Шона Андерса и Джона Морриса для Apple TV+, переосмысляющего «Рождественскую песню» Чарлза Диккенса.
«Не уверен, что даже три года назад рискнул бы согласиться на участие в столь сложном проекте. Самое время уйти в небольшой творческий отпуск от кинопроизводства», — написал Рейнолдс. В «Рождественской истории» он снимался с начала июля.
Также Рейнолдс сказал, что его «мечты сбылись»: он поработал с Уиллом Ферреллом и воссоединился на съемочной площадке с Октавией Спенсер — вместе они снимались в триллере «Девятки» 2007 года. К посту он прикрепил фотогалерею со съемок картины.
Блейк Лайвли, жена Райана, по традиции написала в комментариях: «Майкл Кейн опередил тебя». Недавно 88-летний британский актер объявил о возможном завершении карьеры из‑за возраста и проблем со здоровьем, снявшись в своем пока что последнем фильме «Бестселлер».
В этом году вышли уже два фильма с участием Рейнолдса — «Главный герой» Шона Леви и «Телохранитель жены киллера» Патрика Хьюза. 12 ноября на Netflix выйдет боевик «Красное уведомление», где актер сыграл вместе с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот.