В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем

В Гайском городском округе Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что семилетняя девочка вместе со своей 17-летней подругой употребила спиртосодержащую продукцию, принесенную 15-летним подростком. После чего малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме», — говорится в заявлении.

Ее госпитализировали в детскую городскую больницу города Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем». После оказания медицинской помощи девочку выписали домой.

Полиция установила, что подросток купил алкоголь у 58-летней бабушки пострадавшей. В отношении нее возбуждено дело о незаконной продаже алкогольной продукции. К административной ответственности также привлекли всех участников произошедшего и их родителей.

Первые случаи отравления суррогатным алкоголем зарегистрировали в Оренбуржье 7 октября. Тогда скончались 10 человек, 8 октября число жертв увеличилось до 14, 10-го числа пресс-служба регионального правительства сообщила о 34 случаях, а 13 октября число погибших возросло до 35.