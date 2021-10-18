На ВДНХ появится инсталляция «Портрет поколения» в честь 10-летия Buro

27 октября в лаборатории «Принятие будущего» на ВДНХ откроется аудиовизуальная инсталляция «Портрет поколения». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Она будет посвящена актуальным темам современного общества — от вопросов поиска себя до заботы об экологии. Инсталляция, созданная ведущими художниками, режиссерами, драматургами и композиторами, является частью масштабного проекта в честь 10-летия Buro.

Всего гости смогут посетить восемь залов, тематику которых разработали режиссер Александр Созонов и драматургесса Женя Беркович. Их объединит формат аудиоисторий разных героев о становлении и поиске ответов на главные вопросы — от домохозяйки и студента до блогера и предпринимателя.

В залах «Сны» и «Уникальность» покажут работы художника Даниэля Закх и видеокартину от AES + F. В «Прозрачности» представят видеоинсталляцию художника Дэвида Квайолы, в лаунж-зоне можно будет увидеть работы Глеба Скубачевского, а в залах «Вибрации и ритмы» и «Энергия» — интерактивные инсталляции, лазерный перформанс и работы художника VTOL и арт-группы Stain. В зоне «Зеленый путь» посетители смогут попробовать блюда от основательницы How to Green Саши Новиковой, а в семейном зале Future Kidz детям и их родителям покажут интерактивные развивающие инсталляции.

«Портрет поколения» будет работать до 31 декабря 2021 года. Стоимость билетов начинается от 500 рублей.