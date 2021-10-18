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Роберт Паттинсон пробовался на роль Бэтмена в костюме Вэла Килмера

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:21

Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз и исполнитель главной роли Роберт Паттинсон рассказали на DC FanDome 2021, как проходили пробы на роль супергероя. Актер примерил на себе не самый удобный костюм, на который жаловался еще Вэл Килмер во время съемок «Бэтмена навсегда».

Ривз назвал примерку бэткостюма «безумным моментом». После пары дублей Паттинсон покрылся потом — актер сильно нервничал, а в старом костюме движения доставались с трудом.

«Я помню, мы сделали два дубля, и вы [Ривз] просто сказали: „Что делать с его потом?“. Тогда в голове я подумал, что ничего, ничего с ним не поделаешь!. Мне хотелось, чтобы из меня слили жидкость!», — рассказал Паттинсон.

На тот момент Ривз еще не принял решение, кто будет играть Бэтмена, но окончательно режиссер убедился в том, что именно Паттинсон подходит на эту роль, когда актер снял костюм. На его лице остались тени вокруг глаз — этот образ можно увидеть на обложке новости.

«Если вы представите Брюса Уэйна как рок-звезду отшельника в разрушающемся особняке, то часть меня видела как раз Паттинсона. И ведь я даже понятия не имел, что ему будет интересно сыграть эту роль», — поделился Ривз.

Как выяснилось, Паттинсон давно был очарован персонажем и привнес новое в отношения Брюса Уэйна с Бэтменом. «В других версиях Брюс знает, что он будет делать в костюме Бэтмена. В моем видении он малоуправляем, Брюс все еще не понял, кто такой Бэтмен. Он надевает костюм каждую ночь, мало спит и превращается в странное существо», — объяснил артист.

Трейлер нового «Бэтмена» вышел два дня назад. Фанаты остались довольны образами Паттинсона и других персонажей, а также обликом Готэма. В прокат картина выйдет 3 марта 2022 года.

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