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Районы Москвы с самыми завышенными ценами на квартиры — список

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:04

Основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев назвал московские районы с самыми завышенными ценами на вторичное жилье. В топе оказался район метро «Тульская», Ломоносовский проспект и Строгино. Оценкой эксперта поделилось РИА «Новости».

Столичные районы с завышенными ценами на квартиры:

1) метро «Тульская» — 379,5 тыс. рублей за «квадрат», на 15% больше справедливой стоимости;

2) Ломоносовский проспект — 511,4 тыс. рублей, 13%;

3) Строгино — 264,8 тыс. рублей, 11%;

4) Крылатское — 264,8 тыс. рублей, 10%;

5) Пресня — 547 тыс. рублей, 10%.

«Превышение справедливой цены рассчитывалось из сравнения стоимости квартир в домах похожего качества, аналогичной транспортной доступности и идентичных по наполнению районах», — объяснил Гальцев критерии сравнения.

Именно в этих районах, отмечает эксперт, выгоднее всего продавать квартиры. Однако в его компании считают, что со временем горожане начнут активно переезжать в «нецентральные районы с гуманными ценами, которые при этом имеют хорошо развитую инфраструктуру».

Гальцев назвал пять наиболее перспективных районов для переезда, в которых нет дефицита предложения, а уровень инфраструктуры приближается к показателям более дорогих районов.


  1. Люберцы — 160,1 тыс. рублей.
  2. «Марьино — Братиславская» — 194,8 тыс. рублей.
  3. Проспект Мира — 368,4 тыс. рублей.
  4. Метро «Дмитровская» — 294 тыс. рублей.
  5. Бульвар Рокоссовского — 267,8 тыс. рублей.

«Это значит, что здесь много школ, детских садов и площадок, есть медицинские учреждения и парки в хорошей концентрации на квадратный километр района. Транспортная доступность здесь также хорошая, до центра Москвы можно добраться меньше чем за час», — рассказал Гальцев.

Приоритеты москвичей в выборе жилья изменились, считает эксперт. Во время пандемии и удаленки у офисных сотрудников отпала необходимость ездить на работу в центр, поэтому теперь люди чаще покупают квартиры на окраинах — «в более спокойных, доступных по цене и зеленых районах с развитой инфраструктурой».

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