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Россия снимает антиковидный запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:52

Антиковидный запрет на въезд больше не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России. Об этом сообщается в телеграм-канале консульского департамента МИД.

К членам семей иностранцев, имеющих вид на жительство в России, относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители.

Въезд в страну возможен только при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства, например, свидетельство о браке, рождении, установление опеки или попечительства. Перед этим иностранец, проживающий в России, должен обратиться в МВД и оформить приглашение — оно будет основанием для выдачи его родственнику обыкновенной частной визы.

В консульском департаменте отметили, что такое решение приняли после многочисленных обращений проживающих в России иностранцев и их близких родственников.

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