В России рекордно подорожали овсяные хлопья

В России рекордно выросли цены на геркулес из‑за снижения урожая овса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Средние розничные цены на геркулес в августе составили 80,5 рублей за килограмм, а в сентябре — 80,9 рублей. В годовом выражении стоимость овсяных хлопьев выросла на 12%.

В магазинах также наблюдается рост цен на овсяные каши и хлопья быстрого приготовления. В январе — августе цена выросла на 15% (до 94 рублей за килограмм) по сравнению с прошлым годом.

В «Ленте» отметили, что в 2021 году поставщики повысили цены на овсяные хлопья в пределах 20% в годовом выражении. По словам представителя сети Восточной Сибири «Командор» Дмитрия Болотова, овсяные хлопья подорожали на 15% в сравнении с прошлым годом.

Он также считает, что основной причиной рекордных цен является рост закупочных цен у поставщиков. По словам Болотова, они ссылаются на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, засуху, а также тяжелые условия уборки урожая в некоторых регионах.

В Минсельхозе заявили, что на данный момент текущих объемов производства овса достаточно для обеспечивания потребностей внутреннего рынка. По словам представителя министерства, аграрии снижают площади посевов овса для корма животным, которые составляют большую часть производства овса во всей стране.

Ранее о проблемах с поставками предупредил производитель чипсов Lay’s. В Красноярске и Волгограде с полок магазинов исчезла лапша быстрого приготовления «Доширак», а поставки батончиков и конфет Bounty вынужденно ограничили.