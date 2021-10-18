Сборы в российских кинотеатрах впервые превысили допандемийный уровень, несмотря на ограничения

Сборы в российских кинотеатрах впервые в сентябре впервые превысили показатели этого же месяца в 2019 году, когда пандемия коронавируса еще не началась. Об этом пишут «Ведомости».

По данным Фонда кино, в этом месяце во всех кинотеатрах продали 11,8 млн билетов — это на 2,2% выше, чем два года назад. В денежном показателе рост составил 16,1%, увеличившись с 2,94 млрд до 3,41 млрд рублей.

В киносетях «Синема парк» и «Формула кино», «Киномаксе» и «Каро» изданию подтвердили эту информацию. Их выручка и посещаемость в сентябре увеличились на 20–30%.

«Ведомости» отмечают, что допандейминый рекорд установили несмотря на то, что в 68 из 85 регионов страны действуют ограничения из‑за коронавируса, преимущественно по заполняемости залов. В 57 регионах пускать на сеанс можно только до 50-процентной заполняемости, а где‑то — только на 25-30% от возможной аудитории.

Осенью в российский прокат вышли сразу два фильма, установившие новые рекорды бокс-офиса — это «Дюна» и «Веном-2».

С недавнего времени в российских регионах ужесточают антиковидные ограничения, в том числе вводят QR-коды о вакцинации и статусе заболевшего. Это связано с резко увеличившимся ростом заболеваемости COVID-19.