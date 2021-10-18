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FX отменил сериал «Y: Последний мужчина» до финала первого сезона

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:50

Канал FX закрыл сериал «Y: Последний мужчина» еще до завершения первого сезона. Об этом сообщила шоураннер проекта Элиза Кларк в твиттере.

«Нам грустно, что сериал не будет выходить на канале FX и на Hulu. Но мы знаем, что кому‑то еще очень повезет с этой командой и историей. Мы будем стремиться найти для „Y“ его следующий дом», — написала она.

По словам Кларк, «Y: Последний мужчина» — это сериал о гендере и о том, как «угнетающие системы определяют идентичность».

О точных причинах закрытия шоу неизвестно. Премьера сериала состоялась 13 сентября.

«Y: Последний мужчина» основан на комиксе Брайана Вона о парне по имени Йорик Браун, который в результате неизвестного катаклизма остается единственным мужчиной на планете. Он вместе с обезьянкой по кличке Амперсанд пытается выяснить, что произошло. В сериале сыграл Барри Кеган («Дюнкерк»), а роль обезьянки исполнил капуцин Марсель из «Друзей».

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