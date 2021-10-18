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Под Пермью шестиклассник открыл стрельбу в школе. Никто не пострадал

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:15

Утром 18 октября в поселке Сарс в Пермском крае 12-летний шестиклассник открыл стрельбу в школе. Он сделал два выстрела в стену и потолок. Жертв нет, передает «Интерфакс».

Ученик пронес в школу охотничий карабин, имитирующий внешне автомат Калашникова, предположительно, принадлежавший отцу. Изъятое оружие зарегистрировано и находится на учете.

«Интерфакс» пишет, что огнестрельных ранений никто не получил, но в фельдшерский пункт за помощью обратился школьник, порезавший ноги стеклом. В момент стрельбы в школе находились более 300 детей и 30 педагогов, в том числе сестра нападавшего — школьник отказался стрелять в нее, попросил покинуть школу и пойти домой.

Несовершеннолетнего стрелка задержали. Подростка самостоятельно обезвредил директор школы и передал правоохранителям. По словам источника агентства, «школьник отказался от планов стрелять по людям и бросил оружие после личных переговоров с директором».

По предварительным данным, поводом для стрельбы могла стать травля в школе и плохое отношение одноклассницы. Во время стрельбы ученик выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется «указаниями бога».

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