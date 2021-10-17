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В Петербурге полицейские жестко задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:35

В Петербурге полиция силой задержала оперного певца из Мариинского театра Виктора Коротича. Об этом сообщает «Фонтанка».

Коротич рассказал, что полицейские остановили его недалеко от дома и попросили предъявить документы, заявив, что он может находиться в розыске. Паспорта у артиста не оказалось, а ехать в отделение он отказался, сославшись на то, что вечером у него спектакль в театре «Зазеркалье».

Тогда сотрудники полиции применили силу. «Уложили лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать меня в автозак», — отметил Коротич.

Оперного певца доставили в 1-й отдел полиции, где составили на него административный протокол о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

Виктор Коротич с 2015 года является солистом оперной труппы Мариинского театра. В ее составе он гастролировал по Великобритании, Италии, Испании, Германии, Швейцарии. Артист отмечен почетным дипломом премии «Театральная маска Осетии» за исполнение партии Эскамильо в спектакле «Кармен» 2010 года.

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