В Петербурге полицейские жестко задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича

В Петербурге полиция силой задержала оперного певца из Мариинского театра Виктора Коротича. Об этом сообщает «Фонтанка».
Коротич рассказал, что полицейские остановили его недалеко от дома и попросили предъявить документы, заявив, что он может находиться в розыске. Паспорта у артиста не оказалось, а ехать в отделение он отказался, сославшись на то, что вечером у него спектакль в театре «Зазеркалье».
Тогда сотрудники полиции применили силу. «Уложили лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать меня в автозак», — отметил Коротич.
Оперного певца доставили в 1-й отдел полиции, где составили на него административный протокол о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.
Виктор Коротич с 2015 года является солистом оперной труппы Мариинского театра. В ее составе он гастролировал по Великобритании, Италии, Испании, Германии, Швейцарии. Артист отмечен почетным дипломом премии «Театральная маска Осетии» за исполнение партии Эскамильо в спектакле «Кармен» 2010 года.