В Петербурге полицейские жестко задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича

В Петербурге полиция силой задержала оперного певца из Мариинского театра Виктора Коротича. Об этом сообщает «Фонтанка».

Коротич рассказал, что полицейские остановили его недалеко от дома и попросили предъявить документы, заявив, что он может находиться в розыске. Паспорта у артиста не оказалось, а ехать в отделение он отказался, сославшись на то, что вечером у него спектакль в театре «Зазеркалье».

Тогда сотрудники полиции применили силу. «Уложили лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать меня в автозак», — отметил Коротич.