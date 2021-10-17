Вышел тизер фильма «Макбет» Джоэла Коэна по трагедии Шекспира

Действие картины происходит в Средние века. Ведьмы предсказывают шотландскому лорду Макбету восхождение на трон, и он решает получить власть любой ценой.

«Макбет» — это новая экранизация трагедии Уилльяма Шекспира 1606 года. Она частично основана на истории реального одноименного короля и представляется архетипичной историей о том, как опасны могут быть чрезмерная жажда власти и измены друзьям.

Режиссером ленты стал Джоэл Коэн — четырехкратный победитель премии «Оскар». Это первая работа Коэна, которую он снял не в соавторстве со своим братом Итаном.

В фильме снялись Дензел Вашингтон («Тренировочный день»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Брендан Глисон («Правило Коми») и Гарри Меллинг («Темные начала»).