На Сахалин обрушились мощные ветра. Под обломками крыши погиб местный житель

На севера Сахалина бушует мощный циклон. Ураганный ветер сносит крыши домов, обрывает провода и валит деревья, пишет информагентство «Сахалин и Курилы».

Местные жители Александровск-Сахалинского района отмечают, что погода не дает выйти на улицу. «Такого у нас еще не было! Происходит что‑то невероятное!», — сказал один из очевидцев.

По информации РИА «Новости», один человек погиб под обломками крыши, снесенной ветром, один пострадал. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оказать помощь их семьям.