На Сахалин обрушились мощные ветра. Под обломками крыши погиб местный житель

На севера Сахалина бушует мощный циклон. Ураганный ветер сносит крыши домов, обрывает провода и валит деревья, пишет информагентство «Сахалин и Курилы».
Местные жители Александровск-Сахалинского района отмечают, что погода не дает выйти на улицу. «Такого у нас еще не было! Происходит что‑то невероятное!», — сказал один из очевидцев.
По информации РИА «Новости», один человек погиб под обломками крыши, снесенной ветром, один пострадал. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оказать помощь их семьям.
Из‑за циклона город Оха и несколько сел полностью остались без света. «По городу произошло полное отключение электроэнергии. На ТЭЦ в связи со снижением нагрузки отключились все линии», — рассказала пресс-служба Лимаренко.
МЧС предупредило о надвигающемся шотрме. Опасное волнение моря может привести к подтоплениям береговых сооружений. Ситуация в регионе находится на особом контроле правительства Сахалинской области, уже начались восстановительные работы.