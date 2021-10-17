В Екатеринбурге задержали подозреваемых в сбыте суррогатного алкоголя. Число жертв увеличилось до 18

Полиция задержала двух подозреваемых в продаже суррогатного алкоголя. От отравления метанолом умерли 18 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

В МВД сообщили, что задержание «по горячим следами» провели сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Подозреваемыми оказались местные жители 1978 и 1967 годов рождения.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц»). Обыски уже проведены, экспертизы назначены, сейчас продолжается допрос свидетелей.

16 октября стало известно, что в Екатеринбурге после употребление суррогатного алкоголя скончались 16 человек. Алкоголь продавали на розлив на Ботаническом рынке. Предпринимателя, организовавшего сбыт, задержали.

7 октября смертельные случаи от суррогатного алкоголя зарегистрировали в Оренбургской области. Тогда скончались 10 человек, 8 октября число жертв увеличилось до 14, а 10-го числа пресс-служба регионального правительства сообщила о 34 случаях.

По делу об отравлении людей в Оренбуржье задержано десять человек, семь из них уже арестованы. Следственный комитет возбудил пять уголовных дел. В том числе, за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.