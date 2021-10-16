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Церемония награждения «Золотого глобуса» пройдет 9 января

Виктория Шанина
Сегодня в 20:27

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала дату церемонии награждения «Золотого глобуса» — мероприятие пройдет 9 января 2022 года. Об этом сообщает Variety.

Крайним сроком подачи заявок на фильмы и сериалы стало 15 ноября. Категории этого года и номинанты будут объявлены 13 декабря.

«Золотой глобус» рисковал не состояться из‑за череды скандалов, в которых была замешана HFPA. Однако в октябре стало известно, что организаторы намерены провести премию, несмотря на критику.

«HFPA примет во внимание результаты 2021 года», — заявили в ассоциации.

В феврале этого года СМИ сообщили о полном отсутствии темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, а также о коррупции внутри HFPA. После этого Netflix отказался от сотрудничества с ассоциацией, заявив, что не будут работать с организацией до тех пор, пока та не решит проблему отсутствия инклюзивности.

Бойкот премии начали поддерживать и актеры, в том числе Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон, а Том Круз вернул присужденные ему награды «Золотой глобус» организаторам. Телекомпания NBC, которая традиционно ведет трансляции церемонии, объявила, что по тем же причинам не станет показывать мероприятие в 2022 году.

HFPA решила провести ряд реформ. В октябре, когда они, по словам организации, почти завершились, в состав жюри был принят 21 человек. Среди них 48% женщин, 29% темнокожих, 29% латиноамериканцев и 24% азиатов. В 2022 году состав дополнится таким же числом новых членов.

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