перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Церемония награждения «Золотого глобуса» пройдет 9 января 20:27
«Белое яблоко» открыло предзаказ книги «Japansoft: История японской игровой индустрии» 19:51
Голоса Большой Страны/YouTube
Алмо и Иван Дорн — герои нового выпуска шоу «Голоса большой страны» 19:17
В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем 18:16
Бунт в колонии Владикавказа, кадры со съемок «The Last of Us» и другие новости дня
18:02 дайджест
«Агора» запустила службу психологической помощи для журналистов, адвокатов и общественников 17:09
Группа «Браво» выступит в Москве 17 октября 16:58
Елизавета II решила полностью отказаться от алкоголя по совету врачей 16:39
Roman Kraft/Unsplash
Ученые: две минуты чтения плохих новостей о ковиде могут испортить настроение 16:12
Последний бой в трейлере 13 сезона «Доктора Кто» 15:55
Среди участников бунта в колонии Владикавказа оказался чемпион мира по армрестлингу 15:30
Программист, передавший видео с пытками заключенных, попросил политического убежища во Франции 14:47
Оперштаб открыл счетчик вакцинации россиян от коронавируса. Уровень коллективного иммунитета — 45% 14:34
officialslystallone/Instagram
Сильвестр Сталлоне покинул съемочную площадку «Неудержимых 4» и передал эстафету Джейсону Стэтему 14:16
Синоптики: первый снег в Москве может выпасть в 20-х числах октября 13:52
Власти выделят почти 400 млн рублей на восстановление «Артека» 13:51
В сети появились видео со съемок сериала по игре «The Last of us» 13:17
МВД и Минтранс подготовили изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров 12:58
Личные драмы и много баскетбола в трейлере сериала «Стойкость» 12:42
Майкл Кейн рассказал о возможном завершении карьеры актера из‑за возраста и проблем со здоровьем 12:13
Отключить рекламу

«Белое яблоко» открыло предзаказ книги «Japansoft: История японской игровой индустрии»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:51

Издательство «Белое яблоко» объявило об официальном старте предзаказа книги «Japansoft: История японской игровой индустрии». Соответствующий пост появился в соцсети «ВКонтакте».

«Видеоигры были придуманы не в Японии, но именно в Японии они получили новый творческий импульс, были переосмыслены и превратились в отдельную субкультуру с собственным культурным кодом», — пишет «Белое яблоко».

В книге собраны рассказы разработчиков, гейм-дизайнеров, руководителей и других сотрудников знаменитых компаний. Среди них оказались Sega, Konami, Capcom, Square, Enix, Hudson Soft и другие.

Кроме того, авторы добавили иллюстрированный путеводитель по миру японских компьютеров и консолей, раритетные фотографии разработчиков и японских студий. Согласно описанию на сайте «Белого яблока», книга предлагает «глубокий экскурс в игры, компании и человеческие эмоции, которые и формировали абсолютно новую культуру».

«Поставили финальный сейв и отправили в типографию, наверное, самую навороченную по типографским выкрутасам, книжку — про историю японской игровой индустрии. Три разных типа бумаги, три или четыре пантона, а еще внутри всякие раритетные олдскульные фоточки японских гейм-дизайнеров и студий в которых они работали. И много-много закулисных анекдотов и баек от японцев, нации, которая не очень-то любит откровенничать», — написал соучредитель издательства Илья Воронин в своем фейсбуке.

Предзаказ книги доступен по ссылке.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
мультфильм
Семейка Аддамс: Горящий тур
Продолжение приключений анимационной семейки из склепа
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить