«Белое яблоко» открыло предзаказ книги «Japansoft: История японской игровой индустрии»

Издательство «Белое яблоко» объявило об официальном старте предзаказа книги «Japansoft: История японской игровой индустрии». Соответствующий пост появился в соцсети «ВКонтакте».

«Видеоигры были придуманы не в Японии, но именно в Японии они получили новый творческий импульс, были переосмыслены и превратились в отдельную субкультуру с собственным культурным кодом», — пишет «Белое яблоко».

В книге собраны рассказы разработчиков, гейм-дизайнеров, руководителей и других сотрудников знаменитых компаний. Среди них оказались Sega, Konami, Capcom, Square, Enix, Hudson Soft и другие.

Кроме того, авторы добавили иллюстрированный путеводитель по миру японских компьютеров и консолей, раритетные фотографии разработчиков и японских студий. Согласно описанию на сайте «Белого яблока», книга предлагает «глубокий экскурс в игры, компании и человеческие эмоции, которые и формировали абсолютно новую культуру».

«Поставили финальный сейв и отправили в типографию, наверное, самую навороченную по типографским выкрутасам, книжку — про историю японской игровой индустрии. Три разных типа бумаги, три или четыре пантона, а еще внутри всякие раритетные олдскульные фоточки японских гейм-дизайнеров и студий в которых они работали. И много-много закулисных анекдотов и баек от японцев, нации, которая не очень-то любит откровенничать», — написал соучредитель издательства Илья Воронин в своем фейсбуке.

Предзаказ книги доступен по ссылке.