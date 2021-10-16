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В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем 18:16
Бунт в колонии Владикавказа, кадры со съемок «The Last of Us» и другие новости дня
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Среди участников бунта в колонии Владикавказа оказался чемпион мира по армрестлингу 15:30
Программист, передавший видео с пытками заключенных, попросил политического убежища во Франции 14:47
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Бунт в колонии Владикавказа, кадры со съемок «The Last of Us» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:02

Во Владикавказе несколько сотен заключенных ИК № 1 устроили бунт. Среди участников беспорядков оказался экс-чемпион мира по армрестлингу Спартак Золоев.

Программист, который предоставил Gulagu.net видеозаписи с пытками заключенных в тюремной больнице в Саратовской области, прилетел в Париж. Он просит политического убежища у властей Франции.

В России обновились антирекорды по коронавирусу. За последние сутки заразились 33 208 человек, зафиксировано 1002 летальных исхода.

Оперштаб открыл счетчик вакцинации россиян от COVID-19, обе дозы прививки уже получили 47,5 млн человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 45%.

Елизавета II решила полностью отказаться от алкоголя по совету врачей. Это не связано с каким‑либо заболеванием — все для того, чтобы встретить 70-летний юбилей правления Великобританией в наилучшей форме.

МВД и Минтранс разработали ПДД для электросамокатов и гироскутеров. В проекте предлагают ввести максимальную скорость до 25 км/ч, массу устройств — до 35 килограмм, а также возрастные ограничения.

88-летний Майкл Кейн заявил о завершении карьеры актера из‑за возраста и проблем со здоровьем. Последней его ролью станет пьющий писатель в «Бестселлере».

Местные жители канадского города Эдмонтона показали видео со съемочной площадки сериала «The Last of Us». Среди декораций разрушенного мегаполиса и в окружении камер гуляют Педро Паскаль в роли контрабандиста Джоэла и Белла Рэмси, которая играет Элли.

Apple TV+ выпустил трейлер сериала «Стойкость» о молодом баскетболисте. Сюжет вдохновлен историей игрока НБА Кевина Дюранта, он же выступит исполнительным продюсером картины.

Композитор и автор песен своей младшей сестры Билли Айлиш Финнеас О’Коннелл выпустил дебютный сольный альбом «Optimist». В нем музыкант делится личными переживаниями и рассуждает о проблемах общества.

17 октября рок-группа «Браво» выступит в московском «Главклубе». Лидер коллектива Евгений Хавтан отметит на сцене свое 60-летие.

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