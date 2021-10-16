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Группа «Браво» выступит в Москве 17 октября

Виктория Шанина
Сегодня в 16:58

Российская рок-группа «Браво» выступит в московском «Главклубе» 17 октября. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы концерта.

Лидер коллектива Евгений Хавтан отметит на сцене свое 60-летие. Музыкант рассказал «Известиям», что относится к своему возрасту философски.

«Бог дал мне одну из лучших профессий в мире, и я до сих пор могу ею заниматься. Многих из моего поколения в живых уже нет, прекрасных музыкантов. Нужно радоваться каждый день, что можешь взять в руки гитару, а если есть еще возможность играть для большой аудитории… У нас эта аудитория, несмотря на все изменения музыкальной моды, есть», — сказал Хавтан.

В своем инстаграме «Браво» напомнили, что под руководством Евгения Хавтана группа выпустила 15 студийных альбомов с 1983 по 2021 год, книгу «Авторизованная биография группы» в 2017-м и документалку «БравоStory» в 2019 году. «Евгений, спасибо за творчество! С праздником!», — написал коллектив.

Концерт в «Главклубе» начнется 17 октября в 20.00. Билеты можно купить по ссылке.

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