«Агора» запустила службу психологической помощи для журналистов, адвокатов и общественников

Правозащитная организация «Агора» запустила службу психологической поддержки для журналистов, адвокатов и сотрудников НКО. В тестовом режиме помощь получили уже более 50 специалистов из десятка регионов, пишет глава «Агоры» Павел Чиков.

Правозащитник отмечает, что представители этих трех профессий стали все чаще подвергаться «мощнейшему давлению», поэтому многим из них нужна помощь специалиста. В рамках новой программы ее предоставят психологи с многолетним опытом работы с эмоциональным выгоранием.

Чтобы получить консультацию психолога (она бесплатная), нужно заполнить анкету — факт обращения и содержание разговора со специалистом останутся конфиденциальными.

После заполнения с обратившимся свяжется психолог, чтобы выбрать дату и время онлайн-консультации для обсуждения результатов теста. Чиков не исключает, что в будущем возможны очные и групповые встречи.

«Грамотная профилактика эмоционального выгорания позволяет не выпадать из профессии, приводит к повышению эффективности в работе, укреплению психического здоровья и эмоциональной устойчивости человека», — сказал Чиков.