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Елизавета II решила полностью отказаться от алкоголя по совету врачей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:39

Королева Великобритании Елизавета II в возрасте 96 лет решила полностью отказаться от алкоголя по совету врачей. Все для того, чтобы встретить платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне в наилучшей форме, пишет The Daily Telegraph.

Как известно, Елизавета II любит выпить, но в меру. Врачи просто предостерегли ее, и ее выбор не связан с каким‑либо заболеванием.

Друг семьи рассказал Vanity Fair, что по вечерам и перед обедом королева выпивала сухой мартини, который ранее ей приносил умерший в этом году принц Филипп. Теперь ей запрещено и это.

«На самом деле это не имеет большого значения для нее, она не сильно пьет, но это слегка несправедливо, что на данном этапе жизни ей приходится отказываться от одного из очень немногих удовольствий», — сказал близкий к семье собеседник издания.

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