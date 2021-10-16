Ученые: две минуты чтения плохих новостей о ковиде могут испортить настроение

Психологи из Эссекского университета в Англии выяснили, что двух-четырех минут чтения или прослушивания плохих новостей о коронавирусе достаточно для ухудшения настроения. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Plos One.

Всего ученые провели два эксперимента. В первом добровольцы читали новости о ковиде в твиттере, а во втором — смотрели ролики на ютьюбе, в которых блогеры комментировали актуальную хронику.

В обоих случаях потребление новостей привело к резкому и значительному сокращению положительного воздействия и оптимизма. При этом состояние добровольцев из контрольной группы, которых оградили от подобной информации, не ухудшилось.

Четвертая группа людей читала позитивные новости. Например, один из пользователей твиттера написал: «Моя дочь сделала мне модный галстук-бабочку для [онлайн] конференций». Эмоциональное состояние людей в этой группе также не изменилось в отрицательную сторону.

«Если даже несколько минут просмотра плохих новостей о ковиде могут моментально ухудшить самочувствие, то их длительное и повторяющееся воздействие со временем может привести к серьезным последствиям для психического здоровья», — заявил один из авторов исследования Кэтрин Бьюкенен.

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