Среди участников бунта в колонии Владикавказа оказался чемпион мира по армрестлингу

Среди заключенных, которые устроили бунт в исправительной колонии № 1 во Владикавказе, оказался экс-чемпион мира по армрестлингу Спартак Золоев. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Золоев был осужден за жестокое избиение своей супруги и был приговорен к шести годам лишения свободы, отметило издание. Мотивом его поступка стала ревность.

По информации Baza, в последний момент было изменено решение об отправке некоторых участников бунта в колонию в Чечне. Теперь их перенаправляют в Дагестан. Есть ли среди них Золоев, неизвестно.

15 октября в ИК № 1 Владикавказа несколько сотен заключенных устроили беспорядки. Бунт начался во время обысков в камерах штрафного изолятора, двое осужденных устроили провокацию, отказавшись выполнять требования сотрудников.

«Поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры», — заявили представители колонии.

Для урегулирования конфликта на место происшествия прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека.