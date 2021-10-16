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Последний бой в трейлере 13 сезона «Доктора Кто»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

Появился трейлер 13 сезона британского сериала «Доктор Кто». Первая серия из шести выйдет 31 октября.

В ролике показали Доктора (Джоди Уиттакер) и ее спутницу Яз, к которым присоединился новенький по имени Дэн (Джон Бишоп). Их ожидают противники — плачущие ангелы, киберлюди, сонтаранцы и уды. Кое с кем они встретятся впервые — инопланетянами и загадочными карванистами.

Новых персонажей сыграли британский комик Джон Бишоп и Джейкоб Андерсон, наиболее известные по роли Серого Червя в «Игре престолов». Все серии будут объединены общей сюжетной линией, а после этого выйдут еще три спецэпизода.

Ранее стало известно, что Расселл Т.Дэвис, шоураннер девятого и десятого сезона «Доктора Кто», сменит на этом посту Криса Чибнолла. Однако в следующем, юбилейном сезоне Уиттакер в роли Доктора уже не появится.

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