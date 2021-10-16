Сильвестр Сталлоне покинул съемочную площадку «Неудержимых 4» и передал эстафету Джейсону Стэтему

В видео актер прогуливается по съемочной площадке и рассуждает о ценности фильма, а также своей особенной связи со зрителями. Он уверен, что очень важно, чтобы аудитория могла идентифицировать себя с персонажами. По словам Сталлоне, самая «трудная часть» заключается в том, чтобы в каждом его произведении было достаточно «сердца, энергии и юмора».

Американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал в инстаграме ролик, в котором заявил о завершении съемок сцен с его участием в боевике «Неудержимые 4». «Пришло время двигаться дальше», — сказал он.

Сталлоне отметил, что, хотя и принимал активное участие в проекте в течение последних 12 лет, он «готов передать эстафету в надежные руки Джейсона [Стэтема]». В картине Стэтем играет наемника Ли Кристмаса, вероятно, в будущих частях франшизы он возьмет на себя обязанности Барни Росса (Сталлоне).

Создатели четвертой части франшизы столкнулись с рядом проблем при разработке. В 2017-м Сильвестр Сталлоне покинул проект из‑за творческих разногласий, а в следующем году вернулся. Позже началась пандемия коронавируса и съемки пришлось отложить.

Производство началось только в сентябре 2021 года. Судя по тому, что Сталлоне завершил свое участие в середине октября, у него будет не очень много экранного времени в картине. Съемки продолжатся уже без него.

К своим ролям в блокбастере также вернулись Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. Новичками в актерском составе стали 50 Cent, Тони Джа и Меган Фокс. Премьера «Неудержимых 4» намечена на 2022 год.