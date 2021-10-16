На сайте «Стопкоронавирус.рф» запустили счетчик, показывающий количество вакцинированных от коронавируса россиян. Там же появились данные об уровне коллективного иммунитета по России и по отдельным городам.

По данным оперштаба на 15 октября, прививку первым компонентом вакцины сделали 51 млн россиян, полную вакцинацию прошли 47,5 млн человек. Коллективный иммунитет оценивается в 45%.

Уровень коллективного иммунитета в Москве составляет 61% — выше, чем по стране. В Подмосковье — 64%, в Петербурге — 58%, в Ленобласти — 35%.

Также на сайте опубликовали тепловую карту по эпидемиологической ситуации в регионах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, карта и данные о вакцинации населения будут обновляться каждый день.

Ранее на портале передавались данные о случаях заражения коронавирусом, смертях от ковида и количестве выздоровевших.

16 октября в России впервые от коронавируса умерли больше тысячи человек за сутки — 1002. Количество заразившихся вновь побило ковидный антирекорд — 33 208 случаев.

Главный врач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической. Главной проблемой он назвал низкие темпы вакцинации.