Власти выделят почти 400 млн рублей на восстановление «Артека»

Правительство России выделит 384,7 млн рублей на восстановления инфраструктуры детского лагеря «Артек» в Гурзуфе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ремонт нужен из‑за повреждений, которые получили здания из‑за летних паводков. Всего планируется провести работы на 14 объектах, в том числе в жилом корпусе лагеря «Кипарисный», порте и нескольких административных корпусах. Обновят также подъездные пути, покрытие набережной и спортплощадок.

Все необходимые соглашения будут заключение в течение 30 дней. Контролировать эффективность расходования бюджетных средств будет Минпросвещения.

В августе в Крыму прошли мощные ливни. На трассе «Таврида» в Ленинском районе уровень воды поднялся на полметра. Подтоплено было не менее 25 частных домов и 80 придомовых территорий.