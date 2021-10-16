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Синоптики: первый снег в Москве может выпасть в 20-х числах октября

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:52

Есть небольшая вероятность, что в период с 19 по 21 октября в отдельных районах Центральной России и в Москве выпадет первый мокрый снег. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«„Белые мухи“ будут таять еще в воздухе и носить исключительно символический, локальный и скоротечный характер, не оставляющий на земле следов зимы», — сообщил Тишковец.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова добавила, что «речи о снегопадах не идет». При отрицательной температуре «уже есть вероятность», что снег будет не мокрый.

По ее словам, снег выпадет в утренние часы из‑за похолодания — в ночь на вторник температура может опуститься до минус 2-4 градусов. «Повышение температуры предварительно ожидается в четверг. Днем будет тепло и хорошо», — отметила она.

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