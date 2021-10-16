В сети появились видео со съемок сериала по игре «The Last of us»

На кадрах показан канадский город Эдмонтон, которому создатели сериала придали вид разрушенного Бостона, заросшего кустами. В нем по сюжету происходят главные события шоу. Среди декораций и в окружении камер гуляют Педро Паскаль в роли контрабандиста Джоэла и Белла Рэмси, которая играет Элли.

В твиттере появились видео со съемочной площадки сериала по видеоигре «The Last of us». Процесс производства шоу засняли жители канадского города Эдмонтон, где сейчас проходят съемки, а опубликовал их фан-аккаунт The Last of Us Updates.

Действие «The Last of Us» происходит через 20 лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Он, попадая в человеческий организм, заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Первую серию шоу снял российский режиссер Кантемир Балагов, известный по картинам «Дылда» и «Теснота». Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе с HBO над сериалом «Чернобыль», а продюсированием занялся создатель игры Нил Дракманн.

Ранее местные жители показали фото со съемок «The Last of us». По словам очевидцев, во время съемок у Паскаля был рюкзак и штурмовая винтовка на спине, а волосы Рэмси были уложены «точно так же, как и в игре».

В конце сентября HBO опубликовал первый кадр из сериала, на котором изображены Элли и Джоэл на фоне разрушенного самолета.