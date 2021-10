В сети появились видео со съемок сериала по игре «The Last of us»

В твиттере появились видео со съемочной площадки сериала по видеоигре «The Last of us». Процесс производства шоу засняли жители канадского города Эдмонтон, где сейчас проходят съемки, а опубликовал их фан-аккаунт The Last of Us Updates.

На кадрах показан канадский город Эдмонтон, которому создатели сериала придали вид разрушенного Бостона, заросшего кустами. В нем по сюжету происходят главные события шоу. Среди декораций и в окружении камер гуляют Педро Паскаль в роли контрабандиста Джоэла и Белла Рэмси, которая играет Элли.