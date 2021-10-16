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Майкл Кейн рассказал о возможном завершении карьеры актера из‑за возраста и проблем со здоровьем

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:13

Майкл Кейн объявил о возможном завершении карьеры актера в разговоре с кинокритиками Марком Кермодой и Стивеном Мэйо. Фильм «Бестселлер», по случаю выхода которого и случилась беседа, может стать последним для британца.

Кейн рассказал, что ему тяжело ходить из‑за проблем со спиной — в этом году ему исполнилось 88 лет. Актер добавил, что за последние два года ему не поступало интересных сценариев и вряд ли еще поступит. «Не то чтобы много сценариев пишут, в которых главную роль мог исполнить бы человек такого возраста», — сказал он.

Я написал книгу, и даже не одну, их опубликовали, и они оказались успешными. Так что теперь я не актер, а писатель. И это чудесно, потому что актеру нужно вставать полшестого утра и ехать на съемки. А писать можно и не вставая с кровати!
Майкл Кейн
Актер

Кейну досталась роль пьющего писателя Харриса Шоу в картине Лины Росслер «Бестселлер», поэтому актер шутит, что завершит карьеру ролью алкоголика.

Однако представители актера уход Кейна из киноиндустрии опровергают и заявляют, что он будет сниматься дальше. Есть вероятность, что он появится в новом фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер», снимать который начнут в начале 2022 года.

Майкл Кейн — один из самых известных британских актеров. В его послужном списке более 100 фильмов, в том числе «Игра навылет», «Убрать Картера» и роли почти в каждом фильме Нолана. За роли в «Ханне и ее сестрах» и «Правилах виноделов» актер получил премии «Оскар».

Сюжет «Бестселлера» с Кейном рассказывает историю молодой писательницы, которая отправляется в тур стране, чтобы спасти свой книжный бизнес. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя. В путешествии героине предстоит не только заинтересовать молодежь книгами, но и обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения.

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