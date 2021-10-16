Майкл Кейн рассказал о возможном завершении карьеры актера из‑за возраста и проблем со здоровьем

Майкл Кейн объявил о возможном завершении карьеры актера в разговоре с кинокритиками Марком Кермодой и Стивеном Мэйо. Фильм «Бестселлер», по случаю выхода которого и случилась беседа, может стать последним для британца.

Кейн рассказал, что ему тяжело ходить из‑за проблем со спиной — в этом году ему исполнилось 88 лет. Актер добавил, что за последние два года ему не поступало интересных сценариев и вряд ли еще поступит. «Не то чтобы много сценариев пишут, в которых главную роль мог исполнить бы человек такого возраста», — сказал он.