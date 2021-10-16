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Во владикавказской колонии произошел бунт. Пришлось привлечь дополнительные силы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:17

15 октября во Владикавказе несколько сотен заключенных исправительной колонии № 1 устроили беспорядки. Для урегулирования конфликта пришлось стянуть дополнительные силы, передает «Интерфакс».

Бунт начался во время обысков в камерах штрафного изолятора (ШИЗО), заключенные которых устроили провокацию — двое отказались выполнять требования сотрудников и спровоцировали остальных.

«Поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры», — заявили представители колонии.

На место происшествия прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека.

В ночь на 16 октября «практически всех правоохранителей подняли по тревоге» и вызвали в колонию. Омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев отправился на переговоры с бунтовщиками и обсудил различные варианты решения конфликта. «Переговоры более или менее адекватно прошли», — заявил он.

По данным «Интерфакса», родственники неоднократно пытались попасть за оцепление вокруг исправительной колонии.

Спустя время в колонии произошло возгорание, которое удалось потушить. К этому времени Цгоев называл ситуацию в колонии стабильной, обошлось без пострадавших и раненых.

Следственное управление СК Северной Осетии организовало проверку по факту беспорядков. Во ФСИН заявили, что ситуация в колонии под контролем.

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