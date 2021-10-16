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Умерла Ирина Паперная, основательница московского клуба «Китайский летчик Джао Да»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:07

15 октября в возрасте 80 лет жизни скончалась театральный деятель и клубный промоутер Ирина Паперная. Об этом в фейсбуке сообщил ее сын Алексей Паперный.

Около месяца Паперная пробыла в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Алексей подчеркивал, что ее болезнь не связана с ковидом.

Ирина Паперная родилась в Уфе в 1941 году, в эвакуации. Она отучилась на химическом факультете МГУ и работала в Научно-исследовательском институте по биологическому испытанию химических соединений, в котором организовывала творческие вечера.

Позже Паперная начала сотрудничать с театрами, в том числе со студией Олега Табакова.

В 1990 году стала одним из создателей московского музыкального клуба «Белый таракан», а в 1999 году вместе с сыном открыла в столице клуб «Китайский летчик Джао Да», в котором собиралась творческая интеллигенция. Его филиалы есть в нескольких российских городах.

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