Умерла Ирина Паперная, основательница московского клуба «Китайский летчик Джао Да»

Около месяца Паперная пробыла в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Алексей подчеркивал, что ее болезнь не связана с ковидом.

15 октября в возрасте 80 лет жизни скончалась театральный деятель и клубный промоутер Ирина Паперная . Об этом в фейсбуке сообщил ее сын Алексей Паперный.

Ирина Паперная родилась в Уфе в 1941 году, в эвакуации. Она отучилась на химическом факультете МГУ и работала в Научно-исследовательском институте по биологическому испытанию химических соединений, в котором организовывала творческие вечера.

Позже Паперная начала сотрудничать с театрами, в том числе со студией Олега Табакова.

В 1990 году стала одним из создателей московского музыкального клуба «Белый таракан», а в 1999 году вместе с сыном открыла в столице клуб «Китайский летчик Джао Да», в котором собиралась творческая интеллигенция. Его филиалы есть в нескольких российских городах.