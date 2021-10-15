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Минюст признал «Росбалт»* и Republic* СМИ-иноагентами

Виктория Шанина
Сегодня в 21:11

Министерство юстиции России внесло АО «РС-Балт» и ООО «Москоу Диджитал Медиа»* в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«РС-Балт» является учредителем информагентства «Росбалт», «Москоу диджитал медиа» — учредитель Republic.

Главред Republic Дмитрий Колезев прокомментировал «Дождю»* внесение издания в реестр: «Мне кажется, что это происходит уже без повода, по совокупности заслуг. Есть список СМИ — тех, которые не лояльны власти, независимы и позволяют себе критиковать власть. И по этому списку идут, вне зависимости от того, есть какой‑то повод или нет».

По словам Колезева, редакция не боится ухода рекламодателей, так как большую часть денег получает от подписчиков.

Накануне Минюст признал СМИ-иноагентом некоммерческую организацию «Якутия — наше мнение». Руководитель НКО Степан Петров включен в список с 20 августа, на сайте портала указано, что интернет-ресурс «находится на реконструкции». Организация не согласна с присвоением такого статуса Петрову.

Сейчас в реестре СМИ-иноагентов 88 организаций и частных лиц. В апреле 2021 года такой статус получила «Медуза», в мае — издание VTimes, в июле — The Insider. В августе в список СМИ-иноагентов попал телеканал «Дождь», а в сентябре — «ОВД-Инфо», «Медиазона», ее издатель Петр Верзилов и главред Сергей Смирнов*.

*Все перечисленные издания, журналисты и НКО внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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