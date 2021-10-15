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Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона и Загадочник Пол Дано на новых постерах боевика

Виктория Шанина
Сегодня в 20:53

Киностудия Warner Bros. Pictures опубликовала новые постеры к «Бэтмену» Мэтта Ривза. 16 октября выйдет первый трейлер картины.

Мрачные кадры сделаны в черно-красных оттенках, оба напоминают о дате выхода картины — 4 марта 2022 года. На них изображены Пол Дано в роли Загадочника и Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона.

Накануне Ривз показал скриншот из трейлера, на котором главный герой его будущего блокбастера смотрит на рассвет с крыши дома в Готэме.

«Бэтмен» столкнулся с рядом проблем на этапе продакшена. Например, изначально в фильме снимался Бен Аффлек, который также должен был стать режиссером, но он ушел из проекта. На замену ему пришел Мэтт Ривз, а главная роль досталась Роберту Паттинсону, который поймал новую волну популярности после выхода «Довода».

Новую команду картины зрители приняли положительно, а создатели до сих пор продолжают подогревать интерес к премьере. В конце сентября Ривз показал фото из монтажной будки. На стене висит телевизор, на котором можно увидеть новый кадр из грядущего боевика.

Ранее стало известно, что у нового «Бэтмена» появится два спин-офф-сериала. Один из них расскажет про Пингвина, одного из главных антагонистов вселенной. Второй — про полицию Готэма, вымышленного города вселенной супергероя в маске летучей мыши.

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