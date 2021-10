Запрет Сафронову на переписку, первая за 6 лет песня Адель и другие новости дня

Чеченские судебные приставы вернули детей Нине Церетиловой. Ее бывший муж оставил детей у себя вопреки решению суда.

В России за сутки зафиксировали 32 196 случаев заражения коронавирусом и 999 летальных исходов. Это максимальные показатели с начала пандемии.

Главврач госпиталя в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с COVID-19 в России близка к критической. По его мнению, причина в заразности «Дельта»-штамма и низких темпах вакцинации.

Адвокат обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова заявил, что его подзащитному запретили вести переписку. По словам защитника, следователь попросил руководство СИЗО изымать все входящие и исходящие письма Сафронова еще в начале августа.

В Госдуме решили регулировать ленты соцсетей — добавить отключение рекомендаций и раскрыть их механизм. Депутаты считают, что такие алгоритмы повышают риски социальных конфликтов.

На всех 240 станциях московского метро заработала система Face Pay. Тестирование оплаты проезда лицом, длившееся с июля, завершилось.

В ОАЭ с помощью дипфейк-голоса мошенники украли 35 млн долларов. Они подделали голос руководителя крупной компании с помощью нейросети, отправили в банк фальшивые электронные письма и привлекли юриста.

Суд приговорил бизнесмена Роберта Дерста к пожизненному сроку без возможности освободиться досрочно. Он случайно признался в убийстве подруги во время съемок шоу для HBO.

Том Холланд сказал, что «Нет пути домой» завершит трилогию о Человеке-пауке, начавшуюся с фильма «Возвращение домой». Вероятно, актеры вернутся к своим ролям, но уже «с другой тональностью».

Картину Бэнкси «Любовь в мусорном баке» продали за 25,4 млн долларов. Это рекордная сумма для крупнейшего в мире аукционного дома Sotheby’s.

К новостям из мира музыки. Адель выпустила первую за шесть лет песню «Easy on Me», Янг Таг представил пластинку «Punk», The Horrors показали клип на «Against the Blade» и анонсировали EP, а у «Сверкай» вышел мини-альбом «Непредвиденное».

16 октября «Чиж & Со» выступят на сцене «Главклуба». Музыканты исполнят свои хиты «Вечная молодость», «О любви» и «Фантом».

В начале апреля французские электронщики The Blaze приедут в Москву с концертом. Синглы из «Dancehall» и «Territory» прозвучат на сцене столичного клуба Gipsy.