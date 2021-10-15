Парижский дуэт The Blaze приедет в Москву в апреле

На концерте прозвучат композиции из последнего альбома музыкантов «Dancehall», вышедшего в 2018 году. Кроме того, дуэт исполнит синглы с дебютной пластинки «Territory». Купить билеты можно по ссылке .

Электронный дуэт из Парижа The Blaze выступит с концертом в Москве. Мероприятие пройдет в клубе Gipsy 1 апреля, сообщили «Афише Daily» представители ивента.

The Blaze — это дуэт кузенов Жонатана и Гийома Альриков, существующий с 2016 года. Они определяют свой жанр как «эмоциональная танцевальная музыка». На данный момент музыканты выпустили всего два альбома.

Альрики стали известны своими кинематографическими видео – их ролики набирают на ютьюбе десятки миллионов просмотров. Самым популярным стал клип на заглавный трек дебютного альбома группы «Territory». В 2017 году он принес исполнителям Гран-при фестиваля «Каннские львы», а также премию Berlin Music Video Awards за лучшую режиссуру.