«Чиж & Со» выступит в «Главклубе» 16 октября

На сцене площадки прозвучат хиты группы, в том числе «Вечная молодость», «О любви» и «Фантом». Также музыканты исполнят один из своих самых свежих синглов «Палуба».

Мероприятие пройдет в формате COVID-free. Вход будет осуществляться по QR-кодам.

Начало – 16 октября в 20.00. Купить билеты можно по ссылке.

«Чиж & Со» была основана в начале 90-х гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Последний альбом группы вышел в 1999 году, а в 2020-м музыканты анонсировали новую пластинку «Песни любимых».