В России изменят правила вывоза детей из страны. Один родитель сможет установить временный запрет

С 17 октября в России вступит в силу новый порядок вывоза детей за границу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Один из родителей при вывозе ребенка за границу сможет установить запрет на выезд в конкретную страну на определенный срок. Сам он сможет уехать вместе с ребенком в этот период, но только если является гражданином России.

У родителей несовершеннолетних детей появится возможность без суда отозвать заявление о несогласии на выезд. Для этого можно будет обратиться в любое подразделение по вопросам миграции или посольство, вне зависимости от того, куда подавался первый документ. Срок обработки заявлений о несанкционированном вывозе ребенка сократят с пяти до двух дней.

Прежними останутся комплект документов для подачи заявления об ограничении права ребенка на выезд, а также обязательство уведомить второго законного представителя об установлении в отношении его ребенка ограничения.