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В сети появились подробности «Бэтмена» Мэтта Ривза. Ими поделились зрители тестовых показов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:57

Премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза запланирована на март 2022 года, и чем ближе дата, тем больше появляется деталей о фильме с Робертом Паттинсоном в главной роли. В этот раз инсайдами поделился пользователь твиттера под ником VampireAnon, которому удалось поговорить со зрителями нескольких тестовых показов — в августе и несколько дней назад.

Какими будут герои, стиль и хронометраж нового «Бэтмена» — по словам собеседников анонима:


  • У Ривза получилась масштабная нуар-детективная история на три часа. Однако это был тестовый показ без финального монтажа, поэтому хронометраж картины может уменьшиться.
  • События фильма разворачиваются в Хеллоуин и длятся около недели.
  • Бэтмен ведет дневник. Его мысли оттуда зрителям зачитывает закадровый голос — так звучит большая часть диалогов Роберта Паттинсона.
  • Большую часть экранного времени Паттинсон ходит в костюме супергероя: «Он просто Бэтмен, мало заинтересованный в том, чтобы быть Брюсом».
  • Женщина-кошка, она же Селина Кайл (Зои Кравиц), ищет пропавшую подругу, которая как‑то связана с первой жертвой Загадочника (Пол Дано). Сюжетная линия супергероини также впутана в историю мафии.
  • Загадочник выполняет роль, схожую с Джоном Крамером из «Пилы». Злодей надевает на шею жертвы взрывной воротничок и загадывает три загадки, правильное решение которых и станет ключом к спасению.
  • Пингвин (Колин Фаррелл) в фильме управляет ночным клубом «Айсберг» и прислуживает боссу мафии Кармайну Фальконе. По словам одного из зрителей, Фаррелл в этой роли «восхитителен».

VampireAnon подчеркнул, что «Бэтмена» увидели не фанаты франшизы «в футболках с супергероем», а рядовые зрители — они даже не знали, что им будут показывать, занимая места в кинозале.

По словам инсайдера, публике фильм «действительно понравился». Сразу три источника сказали, что после окончания сеанса зрители посвятили создателям овации, стоя. «Это поражает», — написал VampireAnon.

14 октября вышел короткий тизер с голосом Бэтмена-Паттинсона, который говорит: «Это не просто сигнал, это предупреждение». В этот же день режиссер Мэтт Ривз опубликовал кадр супергероя на фоне рассветного Готэма (его можно увидеть на обложке заметки), пожелав фанатам хорошего утра.

16 октября на DC FanDome обещают показать новый трейлер «Бэтмена».

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