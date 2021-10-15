Предчувствие беды и заклинания на каждый день в новом альбоме проекта «Сверкай»

У проекта «Сверкай» Юлии Лед вышел мини-альбом «Непредвиденное». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

По словам артистки, пластинка раскрывает и углубляет темы, пунктиром намеченные в прошлогоднем релизе «Дева в беде». В текстах новой пластинки Лед попыталась передать предчувствие беды и заклинания на каждый день.

«Задача моей музыки — погружать в гипнотическое состояние, опускать в воспоминание и обдавать ледяной водой в теплый день», — поделилась она.