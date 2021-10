The Horrors выпустили клип и анонсировали EP. Слушатели сравнивают новый трек с Ministry и Pendulum

Британская группа The Horrors представила новый трек «Against the Blade», клип на него, а также анонсировала EP. Об этом сообщает NME.

«Мы записали композицию во время локдауна. Она максимально близка к тому, что можно назвать DIY (Do It Yourself, в переводе с английского „сделай своими силами“). Гитары мы записали у меня в гостиной, затем переместились в студию, сделанную из грузового контейнера. Только вокал здесь по-настоящему студийный», — заявил фронтмен группы Рис Уэбб.