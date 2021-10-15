The Horrors выпустили клип и анонсировали EP. Слушатели сравнивают новый трек с Ministry и Pendulum

Британская группа The Horrors представила новый трек «Against the Blade», клип на него, а также анонсировала EP. Об этом сообщает NME.
«Мы записали композицию во время локдауна. Она максимально близка к тому, что можно назвать DIY (Do It Yourself, в переводе с английского „сделай своими силами“). Гитары мы записали у меня в гостиной, затем переместились в студию, сделанную из грузового контейнера. Только вокал здесь по-настоящему студийный», — заявил фронтмен группы Рис Уэбб.
Трек продолжает линию, которую наметил прошлый релиз группы под названием «Lout». В нем коллектив неожиданно переключился на резкое индастриал-звучание. В «Against the Blade» этот звук также ощутим, но в более выхолощенном коммерческом формате.
Пользователи на странице The Horrors в фейсбуке сравнивают новые приемы группы с тем, как звучат другие исполнители — в первую очередь из разряда индастриала и электронной музыки. Среди реплик: «Это смесь Godflesh и Ministry», «Класс, ребята, вы теперь Pendulum», «Почему по звуку это как Мэрилин Мэнсон?».
Мини-альбом, названный так же, как и новый трек, выйдет 5 ноября.