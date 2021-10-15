Еще 30 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус откроются в Москве с 18 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Москве с понедельника, 18 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы открыли 20 пунктов в МФЦ и торговых центрах. С 18-го числа будут открыты еще 30, чтобы масштабно охватить население», — сказал градоначальник.

Собянин не уточнил, по каким адресам будут расположены пункты. Обновления с этими данными публикует официальный сайт мэра Москвы. Там же можно записаться на тестирование.

Система экспресс-тестирования была запущена в столице 11 октября. Тест можно сдать в ГУМе, ЦУМе, торговых центрах «Рио», «Л-153», «Ереван-плаза», «Калейдоскоп», «Океания», «Щука» и в фуд-молле «Депо», а также в десяти центрах «Мои документы».

Чтобы пройти тестирование, с собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении для ребенка и полис ОМС (при наличии). Если экспресс-тест окажется положительным, то будет сделан бесплатный ПЦР-тест. Человека попросят остаться дома до получения его результатов. Они придут по СМС и появятся в электронной медкарте.

Если ПЦР-тест подтвердит заболевание, то к пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты.

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