Юзеры шутят над списком любимых аниме Илона Маска. Кажется, он просто загуглил самые популярные шоу

Пользователи раскритиковали и высмеяли список любимых аниме Илона Маска, которым он поделился в своем твиттере. В подборке основателя SpaceX оказались самые популярные анимационные сериалы, которые и советовать не очень-то надо — о них слышали даже те, кто не смотрит аниме.

Все началось с того, что разработчики игры Genshin Impact пообещали провести стрим с Маском, если на твиттер-аккаунт персонажа Эллы Маск подпишутся 3 млн человек. В ответ миллиардер написал, что «ждет не дождется своего появления в Genshin Impact».

Один из комментаторов, который хочет познакомиться с аниме, попросил Маска посоветовать ему «несколько обязательных к просмотру или любимых» шоу. Тогда бизнесмен перечислил семь популярных аниме-сериалов и полнометражных фильмов — «Тетрадь смерти», «Евангелион», «Призрак в доспехах», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Стальной алхимик» и «Твое имя» .

В этот момент пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни поддержали выбор Маска, поблагодарили за рекомендации и поделились своими любимыми аниме. Другие же удивились, откуда у человека с несколькими крупными компаниями столько времени на просмотр аниме, и засомневались, что он вообще их смотрел.