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Юзеры шутят над списком любимых аниме Илона Маска. Кажется, он просто загуглил самые популярные шоу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:20

Пользователи раскритиковали и высмеяли список любимых аниме Илона Маска, которым он поделился в своем твиттере. В подборке основателя SpaceX оказались самые популярные анимационные сериалы, которые и советовать не очень-то надо — о них слышали даже те, кто не смотрит аниме.

Все началось с того, что разработчики игры Genshin Impact пообещали провести стрим с Маском, если на твиттер-аккаунт персонажа Эллы Маск подпишутся 3 млн человек. В ответ миллиардер написал, что «ждет не дождется своего появления в Genshin Impact».

Один из комментаторов, который хочет познакомиться с аниме, попросил Маска посоветовать ему «несколько обязательных к просмотру или любимых» шоу. Тогда бизнесмен перечислил семь популярных аниме-сериалов и полнометражных фильмов — «Тетрадь смерти», «Евангелион», «Призрак в доспехах», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Стальной алхимик» и «Твое имя».

В этот момент пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни поддержали выбор Маска, поблагодарили за рекомендации и поделились своими любимыми аниме. Другие же удивились, откуда у человека с несколькими крупными компаниями столько времени на просмотр аниме, и засомневались, что он вообще их смотрел.

«Индийские дети после урока программирования: „Когда‑нибудь я стану как Илон Маск“. Илон Маск: „Сири, назови восемь случайных аниме, мне нужно ответить на твит“»

Для некоторых топ аниме от Маска стал поводом отречься от классических тайтлов и перестать называть их любимыми. Единственное аниме из подборки, которое пока еще не получило статус классики, — это «Твое имя», вышедшее в 2016 году.

А еще русскоязычные юзеры нашли общие черты с недавним «МакКомбо» от Насти Ивлеевой и Дани Милохина — новые обеды от блогеров тоже обвиняли в мнимой оригинальности.

Каким‑то образом в обсуждение подборки попал даже Михаил Светов, хоть и косвенно. Либертарианец отчасти повторил твит бизнесмена, предложив вместо «Игры в кальмара» посмотреть классику кинематографа.

Заключением стал шаблон диалога двух человек, в котором один просит совет, а второй дает очевидный ответ.

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